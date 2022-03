A Ufac assinou o termo de adesão ao Revalida 2021, tornando-se instituição certificadora dos diplomas dos candidatos aprovados no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida 2021).

A regularização deverá ocorrer após a comunicação oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) junto à Ufac e com a publicação do resultado final no Diário Oficial da União (Dou).

Os candidatos interessados que participam do Edital nº 21/2021/INEP/MEC – 1ª Etapa e do Edital nº 72/2021/INEP/MEC – 2ª Etapa e que optarem por revalidar seus diplomas estrangeiros de médicos pela Ufac, deverão seguir as instruções para abertura de processo administrativo junto ao Gabinete da Pró-Reitoria de Graduação.

Eles devem portar, na forma presencial, no horário das 8 às 12h e das 14 às 17h30min, os documentos especificados no comunicado da Prograd, como diploma original, histórico escolar, documento de identificação, comprovante de residência, todos seguindo as diretrizes estabelecidas, bem como, enviar documentos específicos para o endereço eletrônico: [email protected]

O Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) estabelece o que prazo de 60 (sessenta) dias para a emissão do registro de revalidação do diploma. Clique aqui e confira o comunicado.