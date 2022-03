O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) pediu, em pronunciamento nesta terça-feira (22), que a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, dê uma resposta ao povo do Acre, ao se referir à operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal depois de ser autorizada pelo STJ, com o objetivo de apurar desvios de R$ 800 milhões dos cofres do estado.

Sérgio Petecão disse que atualmente reina no estado um clima de impunidade. Por isso, o senador cobrou um desfecho para o caso e exigiu do governador Gladson Cameli a devolução do dinheiro desviado.

— O estado do Acre é pobre, é um estado de pessoas humildes. E hoje, esse dinheiro que foi retirado dos cofres, com certeza daria para resolver a situação daqueles pais de famílias que estão ali há dias, na frente do Palácio, na frente da Assembleia. Eu estou falando de quatro categorias (educação, saúde e polícias civil e militar) que paralisam praticamente o nosso estado. Estamos mergulhados numa crise financeira. O governador trouxe várias empresas lá do estado do Amazonas, que surrupiaram, levaram o dinheiro do povo lá do Acre — – lamentou.

Fonte: Agência Senado