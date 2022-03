Foram divulgados os gabaritos preliminares das provas do concurso CGU , que teve 65.578 inscritos. São ofertadas 375 vagas imediatas em cargos de nível médio e superior.

Assim, as respostas e as provas foram divulgados na noite desta terça-feira (22) e estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca.

Ademais, apenas após os gabaritos divulgados e encerrado todo o prazo para recurso é que os resultados começarão a ser divulgados.

Recursos contra gabaritos

Os candidatos que não concordarem com alguma das respostas poderão entrar com pedido de recursos. Entretanto, é preciso ficar atento às datas.

Isso porque o prazo é de apenas dois dias úteis, contados a partir da data de divulgação do gabarito, ou seja, entre esta quarta e quinta, dias 23 e 24 de março.

Acesse https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cgu2021_gabarito_preliminar-.pdf