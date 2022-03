Stalin Melo –

Em uma reunião de alinhamento entre o Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) e representantes dos clubes da primeira divisão que estão no Campeonato Acreano de 2022, ficou definida a reabertura do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, para jogos oficiais.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, ficou para o próximo dia 30, quarta-feira, a reabertura oficial do estádio. “Foi uma data que para eles também ficou boa, tendo em vista o fato de o Florestão não estar podendo receber os jogos”, afirmou.

Em anos anteriores, explica Santiago, o campeonato da primeira divisão era realizado nesses dois estádios da capital [Arena da Floresta e Florestão], mas, devido às constantes chuvas que caem nesse período do ano, o Florestão ficou sem condições de receber os jogos.

Na reunião, o gestor explicou aos representantes dos clubes tudo o que estava sendo feito no estádio Arena da Floresta para poder liberar o espaço: “Mostramos todo o andamento do que estava acontecendo para a liberação do Arena, todos os serviços de manutenção”.

Entre os ajustes que estão sendo realizados para a liberação dos jogos, estão as contenções que foram feitas nas partes externa e interna, roçagem, melhorias no estacionamento, iluminação na parte de dentro e de fora do estádio e recuperação do gramado, além da troca de todos os refletores.