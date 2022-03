O deputado Daniel Zen discorreu nesta terça-feira (22) sobre a proposta do governo do Estado para os servidores. Nos detalhes, há sonegação de dados no plano governamental.

Em 2021, a receita do Fundeb foi de R$580 milhões mas o Estado gastou com folha de pagamento R$480 milhões e teve de pagar R$160 de abono. “É uma margem livre para o governo negociar com os sindicatos”, disse.

Ao final, calculando todas as variações, o saldo pode chegar a R$263 milhões, dinheiro que não está comprometido e que o governo pode negociar com a Educação.

O deputado do PT aproveitou para criticar o prefeito Tião Bocalom que fez piada com os servidores públicos. “Da boca para fora arrota falso moralismo. Vamos ficar de olho nessa turma, que só fazem descer o relho no lombo de todos nós”.