O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado um novo decreto possibilitando a aquisição de computadores por parte dos professores da rede estadual de ensino. Agora, o prazo, que pelo decreto anterior havia se encerrado no dia 30 de novembro, foi prorrogado até 31 de julho.

Em novembro, 1.139 professores da rede pública estadual haviam aderido ao programa Educação Conectada, permitindo a aquisição não apenas de computadores (notebooks), mas também de planos de internet. Foram feitos investimentos na ordem de R$ 23,5 milhões.

Com novo decreto, o prazo para aquisição de computadores se estende para o dia 31 de julho. Foto: Stalin Melo/Arquivo/SEE

Além dos professores em sala de aula, também têm direito a aderir ao programa os que estiverem lotados nos núcleos, nas classes hospitalares e nos centros de ensino, além das unidades de escolarização e de atendimento da educação especial, os assistentes educacionais especializados, intérpretes de libras e mediadores, bem como coordenadores pedagógicos e de ensino.

Para aderir ao programa, o professor precisa fazer um termo de adesão, sendo um para cada servidor. A partir daí, é feita a liberação de R$ 4,5 mil para a aquisição do computador, além de R$ 1,8 mil, liberados em 18 parcelas de cem reais para a aquisição do plano de internet.

O pagamento do primeiro lote de computadores foi realizado no dia 15 de outubro e chegou a contemplar 4.910 professores, que, somados aos mais de mil que fizeram a adesão em novembro, ultrapassam a marca dos seis mil educadores.

“Com a prorrogação do prazo, ainda mais profissionais da Educação serão contemplados nesta iniciativa do governador Gladson Cameli, que visa valorizar e dar melhores condições de trabalho para os educadores do Acre”, explicou a secretária Socorro Neri.