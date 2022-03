A Energisa promoveu uma ação social no Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco, nesta segunda-feira (21/03). Os moradores receberam orientações sobre o uso seguro e racional da energia elétrica, trocaram lâmpadas incandescentes e fluorescentes por luminárias de LED (mais econômicas e resistentes) e tiveram facilidade na negociação de débitos. A programação ainda contou com entretenimento para as crianças.

Para o gerente de Combate a Perdas da Energisa Acre, André Domingos Klein, essa interação com a comunidade é fundamental para que a empresa desenvolva um bom trabalho. “Estamos realizando a regularização do serviço de energia elétrica no local, para que a população tenha mais segurança e qualidade no fornecimento de energia. Destacamos que ligações irregulares representam um enorme perigo, pois, além de prejudicar o fornecimento, podem causar graves acidentes, como choque e incêndios. Então, estamos realizando todas as adequações necessárias no bairro e orientando a população”, explicou.

Ao longo do dia, foram substituídas mais de mil lâmpadas, por meio do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre. A iniciativa agradou os moradores. “Serviço muito bonito prestado pela Energisa. Parabenizo a empresa pela ação”, parabenizou Andreia Almeida, destacando também a alegria das crianças ao participarem das brincadeiras e desfrutarem da pipoca e algodão doce.