O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (22) na Assembleia Legislativa do Acre que o estádio Arena da Floresta deve voltar a ser usado o mais rápidos pois o Florestão, onde ocorrem as partidas oficiais de futebol, está inviabilizado.

Duarte esteve em uma partida que teve de ser suspensa devido a lama que tomou conta do local.

Ele criticou a demora na retomada da Arena. “O governo tem de ter mínimo de capacidade para colocar um estádio para funcionar. Fica aqui nossa indignação”, disse ele.

Em outro tema, Duarte pediu atenção aos servidores de apoio da Secretaria de Segurança Pública, os quais tem um salário muito baixo. Ele destacou a presença de servidores de outros órgãos na sessão presencial da Aleac.