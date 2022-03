Deputado pede intervenção do Estado no monopólio do transporte intermunicipal do Acre

O Líder do Governo na Aleac, disse nesta terça-feira (22) lastimar as declarações do prefeito Tião Bocalom sobre os servidores -e exigiu que ele peça desculpas pelo que falou.

Longo disse que visitou a empresa Petroacre e pediu à Ageac porque, diz ele, há uma só empresa administrando todo os serviço de transporte. “Estive na Petroacre e testemunhei que cerca de 100 trabalhadores estão com salários atrasados, recebendo apenas diária”, disse.

Ele quer que novas empresas ingressem no sistema e que a Ageac declare a caducidade das linhas, especialmente para Cruzeiro do Sul, e dê início o processo de licitação para novas concessões.

Em outro tema, Longo diz que segue acompanhando todas as tratativas com os servidores visando encontrar caminhos para uma nova proposta. Ele afirmou ter obtido avanços e se colocou à disposição para debater.