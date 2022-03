Leo de Brito participa de entrega de academias em Porto Acre

Para estimular a melhoria na qualidade de vida da comunidade e ainda, a integração social, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) e o prefeito Bené Damasceno entregaram mais uma academia popular em Porto Acre, na última sexta-feira, 18. A nova academia está instalada na Vila do V.

“O nosso trabalho não para. Há uma semana estávamos aqui entregando a primeira academia na Vila do Incra e agora, estamos fazendo a entrega na Vila do V. Além disso, entregamos equipamentos para a área de saúde como uma caminhonete e outros itens como barcos que serão entregues numa próxima oportunidade. Esse é uma trabalho de retribuição em gratidão ao povo querido de Porto Acre que hoje tem no prefeito Bené um grande administrador e que vem contando com a nossa parceria desde o primeiro mandato. Com essas ações a gente pode fazer a vida da população de Porto Acre uma vida mais feliz”, afirma Leo de Brito.

Por meio de emenda do parlamentar o município pode adquirir equipamentos como: foco refletor ambulatorial, mesa ginecológica, biombo, mesa de escritório, balança antropométrica adulto e infantil, mesa de exames, cadeira. Também foi destinado recursos para a aquisição de uma caminhonete e uma embarcação com capa-bode de transporte de até 12 pessoas.

O prefeito Bené Damasceno agradeceu a parceria firmada com o deputado Leo de Brito e reforçou a importância desse apoio para a gestão municipal.

“Agradeço ao Leo porque estar aqui na nossa cidade pela segunda vez para entregar mais uma academia popular, por esse apoio na área de saúde, nas ações sociais, no esporte, na infraestrutura. Ele está sempre trazendo algo em apoio aos agricultores também. Leo disponibilizou mais de R$ 6,5 milhões em benefício para a nossa comunidade, tanto na área urbana quanto na rural. Só tenho a agradecer”, frisou o gestor municipal.