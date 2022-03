A Energisa Acre doou, por meio do seu Comitê de Sustentabilidade, 10 computadores que serão destinados ao projeto Defensores do Futuro e à Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm), ambos desenvolvidos pela Defensora Pública do Estado do Acre (DPE/AC). A doação tem o objetivo de promover a inclusão social e digital e fortalecer a parceria entre as instituições.

O ato simbólico de entrega dos equipamentos contou com a presença de representantes da distribuidora de energia e da DPE. Para o coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Energisa, Pedro Henrique Melo, “a cessão dos computadores cumpre 100% a missão institucional de colaborar para o desenvolvimento do estado do Acre” ao colaborar com um projeto que atende a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Além de dar destinação adequada aos equipamentos que teriam descontinuidade, por causa da questão tecnológica, também contribui para o fortalecimento da parceria entre a Energisa e a Defensoria Pública, que é tão importante para a empresa enquanto organização no estado do Acre”, salienta Melo.

O diretor-geral da Defensoria, Bruno Norberto, enfatizou que a destinação desses computadores à DPE tem um significado muito importante para a execução dos projetos. “Gostaria de agradecer à Energisa, em nome da defensora-geral, Simone Santiago, e do coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, pela parceria que a Energisa empreende, sempre disposta a participar nos nossos eventos itinerantes em que levamos serviços essenciais à população. Estes computadores serão muito úteis no desenvolvimento dos nossos projetos”, pontuou o diretor.

Também participaram da entrega dos equipamentos, o coordenador de TI da Energisa Mário Vitor Salgueiro e a representante do departamento Jurídico, Danielle Azevedo Backes.

…