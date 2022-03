Do Leia Já –

A Prefeitura de Petrolina lançou, na última sexta-feira (18), concurso público para a contratação de 80 profissionais temporários, além de formação de cadastro de reserva, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. O processo seletivo conta com oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre os cargos ofertados estão: professor substituto do ensino fundamental anos finais (matemática), professor de atendimento educacional especializado, nutricionista, assistente educacional, entre outros. As inscrições iniciam no dia 23 de março, às 20h, e seguem até às 23h59 de 11 de abril. As candidaturas são realizadas através do site do certame e o valor da taxa varia entre R$ 100 e R$ 140, no entanto, os interessados podem solicitar isenção.

Continue lendo

e acesse o edital:

Clique para acessar o EDITAL_003-2022_SEDUCE-PMP.pdf