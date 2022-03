Inscrição para seleção do TJMS começa nesta segunda-feira (21)

Está publicado no Diário da Justiça da próxima segunda-feira, dia 14 de março, o edital do IX Concurso Público para a formação de Cadastro de Reserva, observando o quantitativo limite de 250 vagas para o cargo da carreira de Analista Judiciário – Área Fim da Estrutura Funcional do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul. O certame será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e visa formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS, no curso do prazo de validade do Concurso, à medida do interesse e conveniência da Administração.

Conforme o edital, será respeitado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos com deficiência, o percentual de 20% (vinte por cento) aos candidatos que se autodeclararem negros e 3% (três por cento) aos candidatos indígenas, conforme Decreto Estadual n. 15.788/2021 e Resolução CNJ n. 203/2015.

As inscrições, no valor de R$ 130,00, estarão abertas das 16 horas do dia 21 de março até as 16 horas do dia 19 de abril pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms22. Os interessados deverão preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções. O envio do requerimento de inscrição gerará automaticamente o boleto, que deverá ser impresso e pago em espécie no Banco do Brasil, ou por meio eletrônico até o dia 20 de abril. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Todas as informações e disposições sobre a isenção da taxa de inscrição do concurso e a forma de inscrição de cotistas e pessoas com deficiência estão no edital de abertura.

A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na cidade de Campo Grande/MS, no dia 5 de junho, das 13 às 17 horas, segundo o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Os locais para realização da prova serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms22, na data prevista de 30 de maio, após as 16 horas.

A avaliação será composta por 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Legislação Específica e 40 de Conhecimentos Específicos.

A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos candidatos remanescentes no Concurso. Os candidatos aprovados serão ordenados em classificação, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no Concurso Público, por sistema de ingresso (ampla concorrência, pessoa com deficiência ou cotas para negros e indígenas), observados os critérios de desempate do Edital de abertura.

O concurso terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação oficial da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

As informações sobre atribuições do cargo e remuneração, conteúdo programático, recursos, homologação, nomeação e disposições gerais estão todos contidos no Edital de abertura do concurso.

Confira no arquivo anexo a íntegra do Edital no canto superior direito da página.