Atribuições para o cargo: atender na recepção o público, encaminhando-os para os locais solicitados; impedir o ingresso e a permanência nas dependências da Câmara de pessoas não autorizadas; impedir a circulação de pessoas que venham comercializar ou vender serviços no recinto da Câmara; manter, mediante registro ou outro sistema, o controle de circulação de pessoas; registrar, utilizando sistema de processamento de dados, a presença de autoridades e pessoas convidadas que compareçam às solenidades; receber as correspondências endereçadas à Câmara encaminhando-as aos setores competentes; exercer as demais atividades inerentes ao cargo; exercer atividades no protocolo geral da Câmara e as tarefas atinentes a ele, registrando os documentos de entrada e saída do âmbito desta, acompanhando o seu percurso enquanto não arquivado.

Para o público com Ensino Médio completo, são 3 cargos oferecidos. O primeiro é de Recepcionista , com carga horária semanal de 40h e salário inicial de R$ 3.487,09 acrescido de vale-alimentação de R$ 750,00.

Entre as atribuições do cargo estão: limpeza e manutenção dos materiais permanentes da Câmara; entrega de materiais, documentos e afins; tiragens de cópias e reprografia; serviços próprios de servente, nas sessões, audiências e outros eventos da Câmara; tarefas de copa e cozinha, bem como atender ao plenário nessas atividades; auxiliar excepcionalmente, nas portarias da Câmara; e demais tarefas e atividades próprias de agente de serviços auxiliares.

O único cargo destinado ao público com Ensino Fundamental completo é o de Agente de Serviços Auxiliares I , com carga horária semanal de 40h e salário inicial de R$ 3.074,87 acrescido de vale-alimentação no valor de R$ 750,00.

A Câmara Municipal de Bauru abriu, na quinta-feira passada (17/3), as inscrições do Concurso Público n.º 1/2022 para preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal. O concurso será realizado pelo Instituto AOPC .

Os candidatos aprovados deverão prestar serviços burocráticos nas unidades administrativas da Câmara que exijam esse tipo de serviço, sendo exigido no mínimo, para o exercício do cargo, ter certificado de conclusão regular ou técnico de nível médio, bem como dominar o uso de equipamentos de processamento de dados usados em atividades burocráticas.

Já para o cargo de Vigia, a carga horária semanal é definida por escala e salário inicial de R$ 3.243,03, mais adicional de 30% de periculosidade, acrescido de vale-alimentação de R$ 750,00.

Constam como atribuições do cargo: vigiar a parte externa do prédio durante sua escala de trabalho, anotando e registrando todas as ocorrências que por ventura acontecerem; acionar os órgãos de segurança e os responsáveis pelo prédio, quando necessário; acompanhar pessoas autorizadas a entrarem no prédio durante sua escala; zelar pela segurança dos veículos estacionados no pátio, desde que autorizados para tal; realizar demais tarefas próprias de vigia externo.

PROVA

O Concurso Público será realizado através de uma Prova Objetiva para aferir conhecimentos e habilidades referentes a cada cargo, e será aplicada na data provável de 22 de maio, em horário e local a serem informados a partir de 16 de maio pelo portal www.institutoaocp.org.br e pelo Diário Oficial de Bauru. A prova será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento e terá duração de 4 horas, sem prorrogação do tempo previsto.

O conteúdo programático do exame é formado pelas áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, noções de informática, atualidades e legislação para os cargos de Agente de Serviços Auxiliares I e de Vigia. Para as demais vagas, será acrescido o conhecimento de história e geografia do Brasil.

O resultado final do concurso será divulgado na provável data de 19 de julho, através do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br) e pelo Diário Oficial de Bauru, posteriormente.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site www.institutoaocp.org.br até às 12h do dia 12 de abril, mediante pagamento de taxa de inscrição: Agente de Serviços Auxiliares I (R$ 35,00); Recepcionista e Vigia (R$ 42,00); e Assistente Legislativo I (R$ 56,00). As inscrições efetuadas de maneira diversa, não serão aceitas.

O candidato poderá efetuar a inscrição para mais de um cargo do Concurso Público, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos para cada cargo, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde).

SERVIÇO

É fundamental que os interessados leiam atentamente o edital completo do Concurso Público, que está disponível no Portal da Câmara Municipal de Bauru, no endereço www.bauru.sp.leg.br, no menu Transparência, item Concursos Públicos.

O edital na íntegra foi publicado na edição do Diário Oficial de Bauru, do dia 17 de março, e pode ser acessado pelo link http://www2.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx