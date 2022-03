Ainda não tem o título de eleitor? Veja como tirar sem sair de casa

Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Tirar o título de eleitor para votar nas Eleições de 2022 é mais simples do que você imagina, e também mais rápido. Isso pode ser feito, de forma gratuita, no Portal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na plataforma chamada Título Net.

Tal como determina a legislação, quem ainda não tirou o título tem até o dia 4 de maio para isso, ou vai ficar de fora das eleições que acontecem no dia 2 de outubro. Não deixe que outras pessoas escolham por você o futuro do país: siga o passo a passo nesta matéria e esteja apto a votar.

Como solicitar o título de eleitor pela internet

Para tirar o título de eleitor, bastam três documentos, e você pode fazer de casa mesmo. É tudo muito simples, rápido e gratuito.

Dica: antes de começar o processo, tenha alguns documentos e o celular por perto. Você vai precisar de um comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado militar. Essa exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos.

Com o celular, tire uma foto do comprovante de residência e do documento de identificação (frente e verso). Você vai precisar também fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto.

Confira agora o passo a passo, com todas as etapas bem explicadas:

1-Entre no Portal do TSE (www.tse.jus.br) e clique na aba superior, em “Eleitor e Eleições”

Aí é só procurar o menu “Tire seu título – Título Net”, no final da página à esquerda (onde há uma imagem de uma mão segurando um título). É nessa página que você vai ter acesso aos principais serviços do título eleitoral.

2-No final da próxima tela, vá no menu “Iniciar seu atendimento a distância”, que fica na parte “Faça seu requerimento” (no centro da página).

3-Depois, é só selecionar o estado, conferir a lista de documentos necessários (que já foram citados aqui no começo desta matéria) e clicar em “Próximo”.

4-Na tela de identificação, você deve escolher “Não tenho”, preencher os dados principais e clicar em “Próximo”.

5-Depois, na página seguinte, é só preencher o formulário com os dados obrigatórios.

6-A próxima etapa é a de envio da documentação. Isso deve ser feito na parte que está logo abaixo desse formulário. Lembra as fotos dos documentos e da selfie que foram citadas no início desta matéria? É aqui que elas entram: basta selecionar o documento que você vai incluir e clicar na parte “Selecionar arquivo”. Quando você inserir todos os documentos necessários, finalize o processo.

7-Concluída a solicitação, é só ficar de olho. Você pode acompanhar o requerimento lá no final da página inicial do Título Net (aquela que você entrou para iniciar o processo).

8 – Quando o processo for concluído, não fique esperando o documento em casa. Afinal, agora é tudo digital. Ao fazer a consulta, você vai ter acesso ao número do título e aí é só baixar o aplicativo e-Título (faça o download nas lojas Google Play ou App Store) no celular. A versão digital serve como documento oficial e poderá ser apresentada ao mesário no dia da eleição.

