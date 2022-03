Usina de Arte traz show gratuito em homenagem a Alcione no sábado

Hellen Lirtêz março 18, 2022 – 11h07min

A cantora Gigliane Oliveira leva para o palco um show em homenagem à cantora Alcione no próximo sábado, 19, às 19h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, com entrada gratuita.

A artista receberá convidados especiais, como a cantora Verônica Padrão e o Bloco 6 D+. O espetáculo faz parte do projeto Uma Homenagem Marrom, aprovado no edital de apoio e incentivo à música n°004/2021, com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

A iniciativa visa levar ao público entretenimento e cultura, já que Alcione, a Marrom, tem uma carreira consolidada, há mais de 40 anos embalada por grandes sucessos como A Loba, Faz uma Loucura por Mim, Não Deixe o Samba Morrer, Meu Ébano e outros.

“Desde muito jovem, canto nas igrejas e em 2015 comecei a me apresentar em alguns bares da cidade. As pessoas sempre me diziam que eu tinha uma voz forte e parecida com a da Alcione. Sempre tive o sonho de fazer um show em homenagem a essa mulher e cantora sensacional, de quem sou muito fã”, diz Gigliane.

Os portões da Usina de Arte estarão abertos a partir das 18h30. Para mais informações, chame no Instagram @giglianeoliveira09.

Ficha técnica

Cantora: Gigliane Oliveira

Produção executiva: Nathânia Oliveira

Assistente de produção: Roberta Marisa

Participações especiais: atriz Mara Mattero, cantora Verônica Padrão, Bloco 6 É D+ e dançarinos Frank Costa e Clara Cristina