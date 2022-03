IBGE divulga dados do teste do Censo 2022 realizado no Tucumã

O IBGE divulgou ontem (17) os dados do Teste Nacional do Censo Demográfico, realizado de novembro de 2021 a meados de fevereiro de 2022. O teste aconteceu em 27 localidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram avaliados os equipamentos, sistemas de coleta, questionários, o processo de capacitação, a captura das coordenadas de GPS e a abordagem à população em contextos regionais.

O IBGE divulgou ontem (17) os dados do Teste Nacional do Censo Demográfico, realizado de novembro de 2021 a meados de fevereiro de 2022. O teste aconteceu em 27 localidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Foram avaliados os equipamentos, sistemas de coleta, questionários, o processo de capacitação, a captura das coordenadas de GPS e a abordagem à população em contextos regionais.

No Acre, o evento aconteceu no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), que contou com a participação de autoridades locais como o Controlador Geral do Estado, Sr. Luiz Almir Brandão Francisco Soares, a secretária municipal de planejamento, Neiva Tessinari, e o Coordenador Executivo da Associação dos municípios do Acre (AMAC), Marcus Frederick Freitas de Lucena.

As apresentações foram conduzidas pelo chefe da Unidade Estadual do IBGE no Acre, Marco Fábio Esteves, que ressaltou a importância deste teste como uma das etapas de preparação para o Censo 2022. De novembro de 2021 a fevereiro de 2022, oito recenseadores percorreram seis setores censitários do Conjunto Tucumã, bairro pertencente a capital Rio Branco.

Em Rio Branco, AC, a localidade escolhida foi o bairro Tucumã, onde foram recenseadas 4.235 pessoas, desse total 2.266 mulheres (53,5) e 1.969 homens (46,5), verificou-se que da população residente era formada por idosos 763 (18,4%), de 60 ou mais de idade. Das 1.445 entrevistas realizadas, 96,1% foram na modalidade presencial, 3,8% pela internet e 0,1% por telefone, somente 1,6% dos domicílios da localidade não foi viável produzir a entrevista com os moradores, seja por dificuldades em encontrá-los ou por recusas. Em todas as localidades dos testes foram aplicados o questionário básico (26 perguntas) e o da amostra (77 perguntas).

O teste também deu início à estratégia de mobilização da sociedade para responder ao Censo, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros a partir de 1º de agosto. É a primeira vez que o IBGE organiza um teste dessa proporção para o Censo e divulga seus resultados em caráter experimental, para verificar a necessidade de melhorias técnicas e metodológicas a serem implementadas na operação definitiva.

O IBGE não mediu esforços nem distância para realizar os testes. Selecionou desde bairros de capitais – como Minas Brasil, em Belo Horizonte (MG), e Tucumã, em Rio Branco (AC) – a localidades distantes dos grandes núcleos urbanos – como o Centro de Bacabal, a 248 km de São Luís (MA), a

comunidade ribeirinha de Novo Remanso, a 200 km de Manaus (AM) e o município de Tigrinhos, a nove horas de carro de Florianópolis (SC).

Nove municípios foram totalmente recenseados. Em dois, a população diminuiu em relação ao Censo 2010 – Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), reduzindo de 13.237 para 12.304 habitantes, e Jardim Olinda (PR), de 1.409 para 1.391 moradores.

Nos demais, a população aumentou no período: Lajeado (TO) crescendo de 2.773 para 3.289 habitantes; Lagoinha do Piauí (PI), de 2.656 para 2.892; Passagem (RN), de 2.895 para 3.099; Capim (PB), de 5.601 para 6.520; Coqueiro Seco (AL), de 5.526 para 5.627; Tigrinhos (SC), de 1.757 para 2.322; e Damolândia (GO) de 2.747 para 2.836.

“Foi a primeira vez que realizamos um teste para o Censo dessa magnitude, em todas as unidades da federação. Além de testar a operação em campo, o grande objetivo foi mostrar à população os benefícios do Censo e ainda gerar mobilização e dar visibilidade à operação. Isso foi feito com muito sucesso, graças a apoios e parcerias que merecem nosso profundo agradecimento”, afirma o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

“O teste foi um esforço em busca de qualidade e aperfeiçoamento, sobretudo no que tange ao processo de ambientação e capacitação dos coordenadores estratégicos do Censo. Destaco que seguimos recomendações internacionais para realização do censo e que a função essencial da operação é contar todo mundo em um mesmo período. Por isso, vamos voltar a essas localidades, em agosto, para recenseá-las novamente”, acrescenta.

“Realmente, o teste cumpriu seus principais objetivos, que foram mobilizar as equipes do IBGE nas unidades estaduais e testar os equipamentos e sistemas do Censo. Também verificamos a modalidade mista de coleta e os protocolos sanitários contra a Covid-19. Além disso, buscamos disseminar informações sobre a operação e sensibilizar a sociedade para que responda o Censo”, disse o responsável pelo projeto técnico do Censo Demográfico, Luciano Duarte.

Teste gerou mapas com coordenadas dos domicílios

Além desses dados, o IBGE disponibilizou mapas, que registraram, pela primeira vez em um teste para o Censo Demográfico, as coordenadas de todos os domicílios visitados.

“Os mapas das localidades pesquisadas mostram, de forma clara e objetiva, através dos pontos amarelos, que os recenseadores estiveram em todos os endereços dos setores testados. E revelam também um dos muitos compromissos do IBGE: o cuidado no acompanhamento da operação censitária, da evolução do trabalho dos recenseadores de porta em porta, endereço por endereço”, explica o diretor de Geociências do IBGE, Claudio Stenner.

IBGE visitará mais de 70 milhões de domicílios no país a partir de agosto

Em 1º de agosto, a coleta oficial do Censo Demográfico começa em todo o país, mobilizando mais de 200 mil pessoas. Os recenseadores do IBGE vão visitar mais de 70 milhões de domicílios, incluindo os já recenseados durante o teste nacional, para retratar quantos somos e como vivemos.

O teste nacional incluiu todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto de coleta, pesquisa do entorno, modelo misto de coleta, mobilização dos moradores e comunicação. Nos dias anteriores à coleta, foi feita a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, que coleta informações sobre a infraestrutura urbana, como a existência de calçamento, iluminação pública, rampas para cadeirantes e existência de arborização. Após o recenseamento, houve a fase de supervisão e, depois, a Pesquisa de Pós-Enumeração, que avaliou a cobertura e a qualidade da coleta de dados do estudo censitário.

Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores durante os testes, as equipes do IBGE trabalharam seguindo protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, com o uso de máscara, higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel e distanciamento social.

Os recenseadores sempre trabalham uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles utilizam um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), semelhante a um smartphone, com uma capa de cor azul, para coleta das informações. Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores através do site respondendo.ibge.gov.br ou do telefone 0800 721 8181.

No dia 1º de agosto o IBGE vai colocar em campo cerca de 180 mil recenseadores devidamente capacitados e uniformizados, dando início a fase de coleta das informações da maior operação censitária da América Latina e uma das maiores do mundo. O Censo será realizado nos meses de agosto a outubro com divulgação dos primeiros resultados prevista para dezembro.

O apoio da sociedade na realização do Censo do Brasil é fundamental para sucesso da operação. Como ocorre em todas as pesquisas do IBGE, as informações prestadas pelos moradores aos recenseadores são confidenciais e o sigilo é garantido.