Caroline Lamar –

Neste sábado, 19, ocorre a primeira live musical do grupo Balseiro, um encontro da nova geração da música acreana. O evento virtual será realizado na página do instagram @balseiro.ac às 16h, e é financiado pela Fundação de Cultura Elias Mansour, por meio da Lei Aldir Blanc.

O grupo de Música Popular Brasileira (MPB), formado por Abigail Sunamita, Matheus Venícios, Pedro Lucas e Maria Staff, canta um repertório musical farto e de qualidade, que inclui nomes como Sandra de Sá, Jorge Vercillo, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Belchior, além de músicas autorais dos próprios artistas, uma compilação voltada para todos os gostos e estilos.

Balseiro é um grupo de jovens nomes que despontam no cenário artístico-musical acreano. Abigail Sunamita os descreve como um grupo que está com muita vontade de viver novas experiências e de se integrar no meio musical.

“As pessoas podem esperar uma live muito animada; nostálgica, porém com espírito bem jovem. Estamos muito empolgados, e acho que as pessoas podem esperar algo leve, divertido e com muita música boa”, conta.

Serão músicas autorais e de grandes nomes da MPB. Foto: Allen Ferraz

O nome Balseiro teve como inspiração as enchentes dos rios, quando os galhos das árvores estão emaranhados e são levados pela correnteza. O balseiro, dependendo do tamanho, pode derrubar pontes, mas permanece sempre junto.