O prêmio Herói Cotidiano da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force) foi concedido a uma das lideranças indígenas acreana de maior destaque nacional e internacional, no encerramento da 12ª Reunião Anual sediada em Manaus (AM). Francisca Arara é servidora do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e tem sua trajetória marcada pelo protagonismo da mulher indígena em espaços debates que tratam da pauta climática e das políticas públicas ambientais de conservação.

A homenagem é um reconhecimento por sua contribuição diária para o fortalecimento e valorização dos conhecimentos dos povos indígenas e populações tradicionais com respeito as salvaguardas para o desenvolvimento de baixas emissões. Francisca Arara é da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, no Alto Juruá -Acre. Com mais de 16 anos de engajamento no movimento indígena, ela tem levado para o mundo as experiências exitosas da política socioambiental do Acre.

“Recebi com grande emoção essa homenagem. Estou muito grata a Deus e àqueles que reconhecem todo nosso esforço pelo fortalecimento da governança socioambiental no Acre. Temos apresentado nosso modelo de política ambiental para os demais estados brasileiros e para o mundo. Quero agradecer o nosso governador Gladson Cameli que tem zelado pelo fortalecimento desses espaços de governança por entender e reconhecer nossa importante contribuição na conservação das florestas. Sinto-me honrada pela confiança que nosso governador tem na minha pessoa e de ter colocado uma mulher indígena em cargo tão importante dentro do IMC. Quero ressaltar que a nossa luta é diária. Não me sinto heroína, mas me sinto grata a Deus por me conceder forças para lutar todos os dias pela valoração de nossa cultura e reforçar a contribuição dos povos indígenas para o mundo, por meio da conservação de nossas florestas”, destaca a premiada.

Francisca Arara tem levado para o mundo as experiências exitosas da política socioambiental do Acre. Foto: cedida

No IMC, Francisca Arara tem contribuído para retomada da Câmara Temática Indígena (CTI), importante instância de governança dentro da Comissão de Validação e Acompanhamento (Ceva), do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), devido seu vasto conhecimento sobre mudanças climáticas com respeito as salvaguardas socioambientais. A servidora também tem assento no Grupo de Trabalho Técnico de Salvaguarda na Comissão Nacional para REDD+ e membra titular do Projeto Florestas+, ambos do Ministério de Meio Ambiente (MMA).

O evento organizado pelo Governo do Amazonas contou com a participação de governadores, sociedade civil, povos e representantes da comunidade local, o setor privado e outros para dialogarem e firmarem compromissos para proteção do planeta e seu povo. Foi pauta do encontro: Sistemas Subnacionais para Acesso ao Mercado Voluntário de Carbono; Governo e Implementação de Políticas Públicas de Governança Inovadora e Políticas Públicas; Novas Oportunidades Financeiras para Apoiar Jurisdições de Florestas Tropicais; Tecnologia Inovadora e Pesquisa para Conservação e Desenvolvimento, entre outras pautas. Os debates tem objetivos comuns de proteger as florestas tropicais, reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal e promover o desenvolvimento sustentável e de baixas emissões.