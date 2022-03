A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) dá andamento aos trabalhos de revitalização e manutenção das escolas do interior. Esta semana, uma visita de representantes do Departamento de Manutenção foi realizada em Porto Acre, onde serão realizados serviços nas escolas Jader Saraiva (Vila do V) e Plácido de Castro (na sede do município).

De acordo com o engenheiro Marcos Venicio de Holanda, entre os serviços a serem realizados estão a pintura dos prédios, recuperação das coberturas, das redes elétrica e hidráulica, além da troca de piso e também manutenção nos banheiros.

Escolas de Porto Acre estão entre as 44 a serem revitalizadas pelo governo do Estado. Foto: Manutenção/SEE

Na Escola Plácido de Castro, os trabalhos de revitalização já se iniciaram e na Jader Saraiva serão iniciados ainda esta semana. Além das escolas da zona urbana, o chefe de Manutenção da SEE, Tião Flores, também está planejando outras vistorias nas escolas da zona rural.

As escolas de Porto Acre foram contempladas num pacote de serviços que inclui 44 unidades a serem recuperadas e revitalizadas pelo governo do Estado, em pelo menos 14 municípios do interior, a fim de preparar o retorno das aulas presenciais, previsto para o dia 4 de abril. Estão sendo investidos mais de R$ 11 milhões na manutenção.

Há pouco mais de 15 dias, os trabalhos de revitalização foram iniciados nas escolas do Alto Acre (Brasileia e Epitaciolândia), com reformas nas escolas Belo Porvir, Brasil-Bolívia, Instituto Odilon Pratagi (IOP) e Kairala José Kairala. “Tudo para dar melhores condições aos alunos”, explicou Tião Flores.