Leo de Brito, Jerry Correia e UFAC fecham parceria para a implantação do curso Economia em Assis Brasil

Ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer a Educação no Estado é uma das prioridades do mandato do deputado federal Leo de Brito (PT-AC). Nesta sexta-feira, 18, o parlamentar deu mais um passo para que isso ocorra e atenda a comunidade de Assis Brasil, durante reunião com a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, na qual pleiteou a instalação de um curso superior no município localizado na tríplice fronteira, no Alto Acre.

“De antemão, já agradecemos o apoio do deputado Leo por pleitear a instalação do curso em Assis Brasil. Leo é professor e eu também sou e nós temos um compromisso com a Educação com a população do município, em especial com a juventude. Viemos buscar a instalação de um curso superior em Assis Brasil porque a última vez que tivemos isso lá foi em 2006. Essa intervenção do Leo junto à reitoria nos deixa muito feliz”, afirmou o prefeito do município, Jerry Correia.

Leo de Brito é professor do curso de Direito da Ufac e reafirmou seu compromisso na luta pela universalização da Educação pública. “A expectativa é que o curso seja instalado já no próximo ano”, revelou o parlamentar.

A reitora Guida Aquino parabenizou a iniciativa do parlamentar e explicou que a proposta apresentada por Leo de Brito e o prefeito Jerry Correia, será apresentada no conselho de colegiado. “A propostas vai para aprovação. Tão logo seja aprovada, começaremos a tramitação na universidade para que, em breve, possamos levar essa boa notícia aos moradores de Assis Brasil”, explicou Guida Aquino.

O vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira e a pró-reitora Ednaceli Abreu Damasceno participaram da reunião.

“Meu sonho, e trabalho para isso, é ver a universidade em todos os municípios, que os jovens tenham oportunidade de estudar, se profissionalizar”, finaliza Leo de Brito.