Conheça o Projeto Gestar, que promver o acolhimento das mães, recém-nascidos e familiares na Maternidade Bárbara Heliodora

Taís Nascimento –

Interessadas podem se inscrever pelo perfil do Instagram ou indo até a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco

Familiarizar as gestantes com o ambiente hospitalar e com a equipe profissional, além de transmitir orientações e incentivo ao acompanhamento do pré-natal, parto normal e amamentação, são alguns dos objetivos do Projeto Gestar, criado pela gerência da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

O projeto visa promover atendimento humanizado e aconchegante. Foto: Odair Leal/Secom

A partir desta segunda-feira, 21, os encontros serão realizados duas vezes durante a semana, sendo um de forma online e o outro presencial, conforme explicado pela gerente-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC), Laura Pontes.

“É o nosso papel gestor auxiliar e passar todas as informações sobre esse mundo magnífico que é a maternidade”, destaca.

O projeto também tem como objetivo principal prevenir problemas no pós-parto, além de garantir um atendimento humanizado e aconchegante, tanto às mães quanto aos recém-nascidos e familiares.