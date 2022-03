Salário de março será antecipado aos servidores estaduais injetando mais de R$265 milhões na economia do Acre

Wesley Moraes –

Em mais uma demonstração de compromisso e responsabilidade com 50,7 mil servidores ativos e inativos, o governo do Estado do Acre pagará, antecipadamente, o salário referente ao mês de março. Somente com a remuneração do funcionalismo, estão sendo injetados mais de R$ 265 milhões na economia local.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), no próximo dia 24, será efetuado o depósito na conta dos aposentados. Já os trabalhadores em atividade recebem dia 28, podendo ter acesso ao dinheiro a partir de 26 de março.

“Os servidores públicos são o maior patrimônio do governo. São eles os responsáveis por fazerem o Estado rodar e garantir o atendimento à população. Ao antecipar o salário do funcionalismo, reconhecemos o quanto eles são importantes”, comentou o governador Gladson Cameli.

Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.