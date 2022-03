O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 18, o edital Nº 007 Seplag/CBMAC, com a convocação para a prova objetiva do concurso público de formação de aluno-soldado combatente do CBMAC.

A prova objetiva é a primeira fase do certame e será aplicada dia 27 de março de 2022. O horário de abertura dos portões dos locais de prova será às 8h, e a prova terá início às 9h.

A avaliação será realizada nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. O cartão de convocação para a prova objetiva, contendo o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na data prevista de 21 de março de 2022.

O concurso será dividido em três etapas, a começar pela prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seguido da prova de aptidão física, exame psicotécnico, médico e toxicológico e, por último, a investigação criminal e social.

O edital, bem como os atos complementares e eventuais retificações, será de responsabilidade do IBFC . O prazo de validade é de dois anos, a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado final. O cadastro de reserva ficará limitado ao percentual de 20% das vagas existentes.

Para mais informações acessem o edital Aqui