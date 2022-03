Bolsonaro realiza agenda em Rio Branco nesta sexta-feira (18)

O presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro, chegou na tarde desta sexta-feira, 18, em Rio Branco, para o cumprimento de agenda com a bancada evangélica do Acre e entrega de títulos imobiliários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O chefe do Executivo desembarcou no aeroporto internacional da capital com ministros e foi recebido pelo governador Gladson Cameli. Também estiveram presentes o senador Márcio Bittar e esposa, os deputados federais Alan Rick e Wanda Milani, entre outras autoridades.

Na recepção do aeroporto, o presidente cumprimentou os presentes e seguiu para o cumprimento da agenda em comboio oficial, acompanhado de sua equipe, policiais federais e estaduais.

Em seguida, o presidente seguiu acompanhado da equipe para a agenda na Arena. Foto: cedida

A entrega de títulos será realizada ainda nesta sexta-feira, no estádio Arena da Floresta, às 14h40 e será a primeira agenda do presidente no Acre. Ao todo serão entregues mil títulos imobiliários que beneficiarão vários assentamentos. Ao final da tarde, Bolsonaro segue para a inauguração do Complexo Rede Boas Novas, no centro de Rio Branco.