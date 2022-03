A comissão organizadora do concurso público da Ufac prorrogou as inscrições, exclusivamente para o cargo de assistente em administração, até este domingo, 20, com possibilidade de pagamento da taxa no valor de R$ 80 até segunda-feira, 21. As inscrições devem ser feitas on-line por preenchimento de formulário eletrônico.

Confira o adendo n.º 1, que acrescentou o cargo de assistente em administração ao certame.

Confira o edital Prodgep n.º 1/2022

