Rio Branco participa do Dia Mundial da Criatividade em abril

Nos dias 20, 21 e 22 de abril será realizado o Dia Mundial da Criatividade que busca conscientizar indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentável.

O Instituto Federal do Acre é parceiro da iniciativa e convida estudantes e servidores para participarem das atividades alusivas na condição de voluntários ou inspiradores. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de março no site www.worldcreativityday.com/brazil/.

O evento vai entregar certificados aos Inspiradores e voluntários e também a todos os participantes da programação do Dia Mundial da Criatividade que em 2022 apresenta como tema #celebraravida.

Sobre o evento

Em 2017, as Nações Unidas reconheceram oficialmente o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação para aumentar a conscientização sobre o papel da criatividade em todos os aspectos do desenvolvimento humano.

Diante disso, a Organização Mundial da Criatividade realiza anualmente o Dia Mundial da Criatividade, uma grande campanha de mobilização de educadores, empreendedores, líderes empresariais, criadores de conteúdo, estudantes e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas em torno da criatividade, inovação e sustentabilidade em várias cidades do mundo.

dia_mundial_criatividade_rb.jpegEm Rio Branco a responsável por essa organização é a jornalista Jane Vasconcelos, porta-voz do Dia Mundial da Criatividade na cidade e que ajuda a organizar as atividades para os dias 20, 21 e 22 de abril sobre temas relevantes relacionados com criatividade e inovação. Esta é a primeira vez que o evento será realizado no Acre.

“Ser aprovado/a pela Organização Mundial da Criatividade para trazer o Dia Mundial da Criatividade para Rio Branco é um orgulho muito grande, mas só faz sentido se tivermos o apoio de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros da nossa região que ajudem a transformar esse dia em um evento inesquecível para toda a nossa população poder celebrar a vida após tantos meses de incertezas. Em abril, vamos todos celebrar a vida e começar a construir um futuro melhor com muita criatividade e inovação”, declarou a responsável pelo evento em Rio Branco.

Mais informações pelo site www.worldcreativityday.com/brazil ou pelo e-mail [email protected]