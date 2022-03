Os avanços do Acre se destacam em segurança pública, ação social, infraestrutura e educação

Wesley Moraes - Os avanços alcançados nos últimos três anos são destaque na mais nova campanha publicitária: Acre, governo de resultados, produzida pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). O material, divulgado no rádio, TV e internet, ressalta conquistas históricas nas áreas da segurança pública, assistência social, infraestrutura e educação. Acre, governo de resultado é a mais nova campanha publicitária do governo do Estado. Foto: Reprodução Sob a administração do governador Gladson Cameli, o Acre foi a unidade da federação que mais reduziu os índices de homicídios em 2021. A queda registrada pelo Monitor da Violência foi de 38% em comparação com 2020. Investimentos realizados pelo governo nas forças policiais do Estado foram fundamentais para combater a criminalidade. A atual gestão é responsável pelo pagamento do maior abono salarial da história aos profissionais da educação pública acreana. Foram repassados, no fim do ano anterior, mais de R$ 161 milhões a 14,5 mil professores e servidores de apoio administrativo. A vantagem financeira para cada servidor variou entre R$ 10 mil a R$ 14 mil. Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma das maiores crises sanitárias e financeiras da humanidade, o governo do Estado lançou o Auxílio do Bem, o primeiro programa estadual de transferência de renda do Acre. Cerca de 2,3 mil famílias em vulnerabilidade econômica e social já foram contempladas com R$ 450 para a aquisição de alimentos e itens de primeira necessidade. A peça publicitária ainda cita grandes obras estruturantes em execução. Uma delas é a duplicação de 11 quilômetros da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. No Alto Acre, a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia segue dentro do cronograma estabelecido. Juntos, esses empreendimentos somam quase R$ 100 milhões em investimentos públicos. Além de contribuir com o desenvolvimento, o Estado aquece a economia por meio da geração de emprego e renda. “Essa campanha só reforça que o governo do Acre vem trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas em todas as áreas, além de preparar um estado melhor, mais justo e com oportunidades para todos”, explicou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.