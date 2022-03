O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou a lista de classificação dos candidatos que manifestaram interesse nas vagas remanescentes dos cursos superiores do Campus Rio Branco nesta terça, 15. Os candidatos devem ir até o campus do Ifac localizado no Conjunto Xavier Maia para efetivar a matrícula institucional, nos dias 16 e 17 de março das 09h às 12h e das 14h às 17h.

Os cursos superiores com vagas no Campus Rio Branco são Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Administração, Tecnologia em Sistemas para Internet e Licenciatura em Matemática.

Convocação para matrícula dos candidatos que manifestaram interesse nas vagas remanescentes

Anexo I – Resultado da manifestação de interesse nas vagas remanescentes – cursos de graduação

Anexo II – Classificação dos candidatos que manifestaram interesse nas vagas remanescentes

O candidato selecionado deverá apresentar a seguinte documentação no ato da matrícula:

a) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e histórico escolar;

b) documento de identidade (documento oficial com foto);

c) cadastro de Pessoa Física – CPF;

d) 01 (uma) foto 3×4 colorida e recente;

e) comprovante original de endereço, completo com CEP, e atualizado (últimos três meses);

f) Cópia do Boletim de notas do ENEM para comprovação das notas informadas no ato de inscrição.

O candidato aprovado para as vagas destinadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais deverá apresentar, além da documentação supramencionada, os demais documentos comprobatórios da Ação Afirmativa para a qual está concorrendo, conforme estabelecido no edital PROEN/IFAC Nº 01 de 12 de janeiro de 2022.

Qualquer dúvida referente ao processo de matrícula deverá ser encaminhada para o e-mail [email protected] .

Clique aqui para acessar a página do edital