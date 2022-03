Rondônia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia executou 4 (quatro) mandados de prisão de segunda para terça (dias 14 e 15 de março) no Estado.

Na segunda-feira (14), ao longo da BR 364 foram registradas 2 (duas) execuções de mandado de prisão, sendo uma próxima ao KM 352 (município de Ji-Paraná) e a outra próxima ao KM 760 (município de Porto Velho).

No interior (Ji-Paraná) a equipe da PRF identificou um homem de 32 anos com mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Família em Porto Velho pelo inadimplemento de pensão alimentícia. Na capital outra equipe da PRF identificou um homem de 41 anos com mandado de prisão pela prática do crime de roubo expedido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

E ontem, terça-feira (15), mais 2 (duas) execuções de mandado de prisão foram registradas. A primeira deu-se na BR 425 – próximo ao KM 19 (município de Vilhena) – onde uma equipe da PRF identificou um homem de 39 anos, passageiro de um táxi, com um mandado de prisão decorrente da condenação pela prática de roubo expedido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Já a segunda ocorrência foi registrada na BR 364, próximo ao KM 521 (em Ariquemes), quando uma equipe identificou uma mulher de 22 anos com 2 (dois) mandados de prisão em seu desfavor (um pela prática de crime de tráfico de drogas e outro por posse irregular de arma de fogo), ambos emitidos pelo Tribunal de Justiça do Acre.

Todos os criminosos foram recapturados e encaminhados à autoridade policial nas cidades onde foram registradas as prisões.

Fato interessante relacionado a essas prisões está na capacidade das Delegacias (as 4 distribuídas ao longo do Estado) terem registrado o mesmo tipo de ocorrência, conjurando para que a PRF em Rondônia continue como referência na recaptura foragidos da Justiça.