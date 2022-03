O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), convocou, nesta quinta-feira, 17, os aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil para o início do Curso de Formação Policial. Ao todo, são 107 candidatos aos cargos de agente de polícia, escrivão, auxiliar de necropsia, perito criminal, perito médico-legista e delegado.

As matrículas serão realizadas, exclusivamente, na coordenação da Academia da Polícia Civil (Acadepol), localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (Cieps), em Rio Branco, no período de 21 a 25 de março, das 8h30 às 13h.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem apresentar documentos originais e cópias do RG, CPF, CNH (categoria mínima AB), certidão de nascimento ou casamento, certidão de regularidade militar e duas fotos 3×4.

O curso de formação terá duração de 760 horas, contemplando aulas práticas e teóricas em diversas disciplinas. Durante este período, os candidatos receberão uma bolsa de estudos equivalente a 50% da remuneração inicial do cargo concorrido.

Todas as especificações estão publicadas na última edição do Diário Oficial do Estado. Para ter acesso, clique aqui.