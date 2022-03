A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Prodgep) da Ufac acrescentou o cargo de assistente em administração ao concurso público para provimento de cargos da carreira de técnico-administrativo em educação, por meio de adendo ao edital Prodgep n.º 1/2022.

São disponibilizadas três vagas para nível médio, classe D, com remuneração básica de R$ 2.446,96. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições terminam nesta quinta-feira, 17, e devem ser feitas via preenchimento de formulário eletrônico disponível na internet, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 80.

Confira o edital Prodgep n.º 1/2022