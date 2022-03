O Primeiro Festival Gastronômico na Serra do Divisor vai acontecer, no dia 2 de abril, sábado, na Pousada do Miro. A ideia é apresentar pratos regionais e atrair mais pessoas para o local, fortalecendo o turismo de base comunitária.

O evento, organizado pela pousada, tem como apoio principal a Lei Aldir Blanc, Governo do Estado, Prefeitura de Mâncio Lima, Sebrae e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“Queremos atrair as pessoas pela nossa culinária regional. Estando aqui, poderão conhecer também os atrativos da serra, aproveitar as cachoeiras e a conexão com a natureza”, reforça o empresário, Argemiro Oliveira.

O festival mostrará a cultura amazônica, com apresentações de danças e rituais de aldeias indígenas vizinhas e artesanato local. Passeios nas cachoeiras e mirante da região também estão incluídos na programação.

“A Serra do Divisor possui um imenso potencial turístico. O governo tem realizado ações, cursos e investimentos para estimular o turismo na região e não poderia ficar de fora de um festival como esse que visa mostrar os atrativos do local”, destaca o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

Serra do Divisor

A Serra do Divisor possui um cardápio de caminhadas, cachoeiras, cavernas e história. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A Serra do Divisor é o quarto maior parque nacional brasileiro e é considerado também o local de maior biodiversidade da Amazônia. Criada em 1989, a unidade de conservação (UC) é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo governo federal.

O acesso à área é realizado pelo município de Mâncio Lima. O turista pode chegar por via terrestre, pela BR-364. Para diminuir o tempo de deslocamento, tem a opção de ir de avião até Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, e tomar a estrada para Mâncio Lima. Chegando lá, é necessário pegar uma embarcação pequena e fazer uma viagem de oito horas, em média, pelos rios Japiin e Moa até a serra.