Seplag oferta curso de libras intermediário para servidores

Rio de Janeiro - Tradução em Libras de encenação com temática inclusiva no lançamento de mais uma turma do projeto Agentes de Promoção da Acessibilidade, da ONG Escola de Gente, na Biblioteca Parque da Rocinha (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Por Aldeir Oliveira –

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), inicia nesta quarta-feira, 16, o curso de Libras Intermediário. A formação será ministrada no auditório do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), em Rio Branco, das 14 às 17h, até o dia 22 de junho. A capacitação tem como público-alvo os servidores do Estado que trabalham no atendimento ao cidadão e participaram do Curso Básico de Libras em Contexto, ministrado em 2021.

Com a oferta do curso aos servidores públicos, o governo do Estado novamente ratifica a importância da lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como língua oficial da comunidade surda e garante qualidade no atendimento a todos os cidadãos de forma efetiva.

As aulas serão ministradas por Eliane Vilela da Silva, licenciada em Letras-Inglês pelo Centro Universitário UniSEB COC Interativo, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Teologia e Filosofia (Sinal), com pós-graduação em Libras-Língua Brasileira de Sinais/Educação de Surdos/Interpretação/Tradução pela Faculdade São Francisco de Barreira (Fasb), além de possuir mais de 700 horas de formação continuada na área das Libras.

“A importância de interagir e avançar os conhecimentos já adquiridos pelos alunos do curso básico de libras eliminará a cada dia barreiras da comunicação e no atendimento em libras entre surdos e ouvintes dos setores públicos do Acre”, afirma Eliane sobre a nova fase da qualificação.

A servidora Anna Clara Vieira, que participou da primeira fase do curso, fala sobre a importância da formação: “O curso proporcionou melhor compreensão da comunidade surda. Aprendi não só sinais para a comunicação com os surdos, mas sobre inclusão, assim como reconhecer Libras como outra língua. Estou ansiosa para o próximo passo, o módulo intermediário, e estarei pronta para mais esse desafio”.