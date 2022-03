Taís Nascimento –

Para melhor atender às grávidas que chegam à Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entregou na manhã desta quarta-feira, 16, dois novos aparelhos de ultrassom à direção da unidade.

Primeira paciente a utilizar o novo aparelho. Foto: Odair Leal/Secom

Grávida de nove meses, Maria de Jesus foi a primeira a ser atendida com os novos equipamentos. Deitada na maca para realizar o procedimento, a gestante expressou a ansiedade natural de futura mãe diante do exame: “Estou um pouco nervosa, quero saber se está tudo bem com meu bebê”.

A entrega ocorreu em ato simbólico e contou com a presença da diretora-geral da unidade, Laura Pontes, e da secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

“Como gestora é uma grande satisfação contribuir com o bem-estar da nossa população, neste caso em especial, propiciar um atendimento humanizado às futuras mães que chegam à maternidade”, destacou Paula Mariano.