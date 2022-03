Publicada lista de inscritos na pós em Logística Empresarial

Acesse a página do edital

O curso, que é ofertado no campus Rio Branco, será desenvolvido na modalidade presencial e semipresencial. Ao todo, são ofertadas 12 disciplinas, sendo cada uma delas com carga horária de 24h presenciais e 06h não presenciais. A carga horária total do curso é de 360 horas. A expectativa é de que as aulas tenham início em maio.

Os encontros presenciais ocorrerão em dois finais de semana por mês no campus Rio Branco, com realização das aulas na sexta-feira (período noturno) e sábado (período matutino e vespertino), de acordo com o cronograma e calendário acadêmica a ser divulgado.

Dúvidas e informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Coordenação de Pós-Graduação em Logística Empresarial do campus Rio Branco pelo e-mail: [email protected]

O curso de pós-graduação em Logística Empresarial tem como proposta central contribuir para a qualificação profissional permanente e de excelência, que propicie aos alunos atualização e aprofundamento de conteúdos pertinentes, ampliando, assim, as possibilidades de atuação profissional.