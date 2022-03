Estratégia Concursos –

Independente da flexibilização de medidas sanitárias contra a Covid-19, o uso de máscaras será obrigatório durante as provas do concurso CGU, no dia 20 de março.

As informações foram divulgadas por meio de um comunicado oficial acordado entre o órgão e a banca organizadora, FGV.

“A aplicação das provas do concurso público neste domingo próximo, dia 20 de março de 2022, será realizada obedecendo rigorosamente as mesmas regras em todos os locais, portanto, fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara facial“, diz um trecho.

Inclusive, os candidatos do concurso CGU já podem consultar os locais de prova.

Provas do concurso CGU

Vale destacar que as provas do concurso CGU serão realizadas em até dois turnos, sendo:

Técnico Federal de Finanças e Controle

turno da manhã, das 8h até 12h30, para provas objetiva e discursiva.

Auditor Federal de Finanças e Controle

turno da manhã, das 8h às 12h30: Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e Prova Discursiva;

turno da tarde, das 15h às 19h: Provas Objetivas de Conhecimentos Específicos e de Conhecimentos Especializados.

As avaliações serão aplicadas nas seguintes capitais: Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

Ao todo, o órgão oferta 375 vagas, sendo 300 oportunidades para o cargo de Auditor (diversas especialidades).

As demais 75 vagas são destinadas ao cargo de Técnico, que exige nível médio de formação.