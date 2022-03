Já consolidada como uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema (MSDC) chega a sua quinta edição este ano. Os participantes de todas as regiões do país poderão inscrever suas obras entre 14 de março a 14 de abril, com longas, médias e curtas metragens de temas variados. Para participar, as obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2020 e a lista com as produções selecionadas será divulgada até o dia 31 de agosto.

“Mesmo com o impacto que o mundo do audiovisual sofreu nos últimos dois anos em função da pandemia, podemos constatar a força da produção brasileira. No ano passado, as inscrições para a MSDC bateram recorde e foram contabilizadas mais de 1.900 obras. Outro fator que chamou a atenção foi o protagonismo das mulheres, que pela primeira vez, estiveram, à frente da maioria das obras selecionadas. Nós, do Sesc, ficamos muito felizes e realizados em seguir com a missão de promover e incentivar a arte nacional por meio de um projeto tão relevante”, celebra o gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, Marcos Rego.

Assim como em 2021, a edição deste ano ocorrerá em ambiente virtual – da seleção à exibição. Podem ser inscritos filmes de 23 estados e do Distrito Federal. As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados. Além das seleções estaduais e regionais, para a etapa nacional serão escolhidos 24 filmes e haverá uma curadoria especial para eleger outras dez produções infanto-juvenis.

Concurso movimenta cena audiovisual nacional. Reprodução: Divulgação

Além do prêmio, a mostra amplia a visibilidade das obras, uma vez que aquelas selecionadas serão exibidas em circuito regional ou nacional, que contará ainda com ações formativas como cursos, oficinas e Workshop sobre os diversos assuntos ligados ao cinema.

Sobre a Mostra Sesc de Cinema

Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. A MSDC contribui para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados à realidade e à pluralidade cultural do país.

V MOSTRA SESC DE CINEMA

Inscrições: 14 de março a 14 de abril, no site www.sesc.com.br/mostradecinema

Participação: obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2020

Premiação: R$ 2.500 (curtas), R$ 3.500 (médias) e R$ 5.000 (longas)

Resultado: até o dia 31 de agosto