Saiu edital das inscrições deferidas para o concurso de Bombeiros

Por Aldeir Oliveira –

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 14, o edital Nº 006 Seplag/CBMAC, que divulga o resultado preliminar das inscrições deferidas para o concurso público de formação de aluno-soldado combatente do CBMAC.

O candidato deve acessar o site do IBFC para conferir as inscrições e atendimento especial deferidos. Para as inscrições indeferidas, há a possibilidade de o candidato interpor recurso. Basta acessar o link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos, das 7h do dia 15 até às 14h do dia 16 de março de 2022.

Confira o edital aqui.