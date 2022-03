Dentro da programação da Carreta Ambiental na regional do Juruá, estão sendo realizadas oficinas de planejamento estratégico para prevenção de desmatamento, queimadas e incêndios florestais nos municípios. Nesta segunda-feira, 14, gestores municipais de Mâncio Lima participaram da atividade e nesta terça, 15, será a vez dos servidores da Prefeitura de Rodrigues Alves.

A iniciativa faz parte do processo de revisão e atualização do Plano de Prevenção e Controle de desmatamento e queimadas (PPCDQ) que está sendo coordenado pelo governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi).

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, as capacitações e oficinas realizadas nas ações da Carreta Ambiental se destacam. “Os conteúdos são voltados para gestores municipais, que poderão replicar esses conhecimentos no interior do estado”, argumenta.

Além da revisão e atualização do PPCDQ, as equipes do Comando e Controle, que realizam a fiscalização e combate aos ilícitos ambientais, estão realizando constantes missões integradas no estado. “A revisão do PPCDQ é fundamental para garantir reduções nas taxas de desmatamento. O documento aponta alternativas ao uso do fogo e indica ações integradas de prevenção, controle e combate aos desmatamentos e incêndios florestais, numa estratégia regional, estadual e municipal”, explicou a técnica da Semapi, Dhuliani Bonfanti.

Além da revisão e atualização do PPCDQ, as equipes do Comando e Controle, que realizam a fiscalização e combate aos ilícitos ambientais, estão realizando constantes missões integradas no estado. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Em cada município será traçado um diagnóstico identificando as causas indutoras do desmatamento e dos incêndios florestais, “estabelecendo o nível de criticidade e indicando as áreas prioritárias para implementação de ações de prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais”, complementa Dhuliani.