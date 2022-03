Energisa: R$ 6 milhões em ampliações da rede Porto Acre e Bujari

A Energisa realizará investimentos de R$ 419 milhões este ano na área de concessão da distribuidora no Acre. A quantia é o maior investimento anual em energia nos últimos anos no Estado que vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia elétrica.

No Bujari, serão investimentos quase R$ 2 milhões e em Porto Acre o investimento será da ordem de R$ 3,9 milhões, com as obras de ampliação e melhoria das redes de distribuição que irão oferecer energia elétrica de qualidade e confiável a quase 10 mil moradores nas duas localidades.

“Atualmente as obras estão em andamento e com previsão de entrega até o final do mês de maio. Estamos trabalhando muito para finalizar essas obras que proporcionarão melhorias na qualidade de energia elétrica aos moradores dessas regiões”, comentou o diretor-presidente da Energia Acre, José Adriano Mendes Silva.

Em 2022, a Energisa Acre vai realizar diversas obras que irão beneficiar todos os municípios do estado, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco e na Transacreana, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira.

“São desafios audaciosos, obras imponentes e complexas, que terão grande impacto na qualidade da energia oferecida aos nossos clientes. Temos um time aguerrido e comprometido, assim como a empresa comprometida com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Esse é o ano para a Energisa no Acre realizar importantes investimentos em infraestrutura da energia”, destaca o diretor-presidente.