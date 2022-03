O vereador Samir Bestene (Progressistas), usou a fala no grande expediente para defender o uso de máscaras. Com o término da vigência do decreto de estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório no Acre.

‘’Isso nos preocupa muito, nós vimos todos dias nos jornais aparece novos casos de Covid, inclusive se não me engano ontem já teve 4 mortes, então isso nos preocupa bastante e que a população seja consciente, vamos ter essa conscientização de se vacinar e vamos continuar usando as máscaras que nós sabemos que isso é importante para prevenção dessa doença que tanto nos prejudicou desde do ano de 2020’’ disse o vereador.

Em outra pauta, o parlamentar parabenizou ao Executivo por ter assumido o sistema de água e esgoto de Rio Branco ‘’Nós esperamos que esse problema seja de forma cada vez mais evolutivo seja resolvido, que também não vai ser do dia para noite, que vai ser resolvido o problema que já vem de anos no nosso município, que nos deixa muito triste’’, disse.

Ao final, o parlamentar registrou agenda realizada na última terça-feira, 8, organizado pela Federação das Industrias e destacou a importância da parceria do setor público com as federações para que haja o fortalecimento da economia local.

''Nós sabemos a importância que é fortalecer o setor privado na nossa cidade, que é tão esquecida e tão dependente do setor público, lá ficou acordada que será novamente enviado para essa casa a isenção do IPTU no ano de 2022 para aquecer o mercado local ''

‘’Nós sabemos a importância que é fortalecer o setor privado na nossa cidade, que é tão esquecida e tão dependente do setor público, lá ficou acordada que será novamente enviado para essa casa a isenção do IPTU no ano de 2022 para aquecer o mercado local ‘’