Programa Sesc Saúde nas Empresas volta a atender presencial

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre) retoma atividades de atendimento presencial em saúde dos colaboradores das empresas parceiras por meio do programa Sesc Saúde nas Empresas. A iniciativa tem por objetivo intensificar o atendimento às instituições e contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores.

Seguindo as medidas de proteção e prevenção contra a Covid-19 o Sesc Saúde nas Empresas manteve as ações de atendimento ao setor comercial em Rio Branco durante o período de pandemia, sendo em média 300 servidores contemplados com os serviços.

Com a flexibilização das medidas restritivas em decorrência do aumento do número de imunizados do Estado, o Sesc intensifica a oferta de serviços em saúde na capital para as empresas. As atividades contam com orientações de cuidados com a saúde mental, campanhas de imunização contra os vírus da gripe H1N1, sarampo (tríplice viral), febre amarela e tétano, além de medidas de prevenção e controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Segundo a diretora de Programas Sociais do Sesc no Acre,Thaís Roma, novas atividades serão inseridas durante as visitas aos colaboradores nas empresas. “Este ano a coordenação de saúde, em parceria com o programa de cultura, terão um cardápio bem diversificado de ações integradas à saúde, música, contos de história, para levar orientações e alegrias para os comerciários de Rio Branco”, salientou a diretora.

Sesc Saúde nas Empresas

O projeto é desenvolvido com base nas características de cada empresa e as ações se iniciam pela aplicação de um questionário e aferição de dados. Baseado nos resultados, estratégias são traçadas de modo a estimular a adoção de hábitos saudáveis que contribuam para a adequada qualidade de vida dos indivíduos. Todas as ações são desenvolvidas dentro das empresas em horários flexíveis, de modo a não prejudicar a rotina de trabalho.

Para solicitar os serviços de atendimento para sua empresa ou mais informações a respeito do programa e agendamentos, ligue 3302-2883 ou entre em contato pelo endereço de e-mail [email protected]