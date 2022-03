PM apreende maconha e pasta de cocaína em táxi na rodovia AC-40

Militares do comando de operações especiais (COE), da Polícia Militar, apreenderam entorpecentes durante abordagens realizadas na segunda-feira, 14, no posto de fiscalização situado no trevo de Senador Guiomard.

Visando coibir o tráfico de entorpecentes e a chegada dos ilícitos a capital, militares do COE, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizam uma barreira policial no trevo de Senador Guiomard. Na ocasião, apreenderam entorpecentes em duas abordagens a veículos.

Durante abordagem a um táxi, os militares observaram uma mulher muito nervosa e com volume na cintura. Ao solicitar que ela o retirasse, verificaram que tratava-se de uma embalagem pesando 516 gramas de entorpecentes, possivelmente pasta a base de cocaína.

Em outra abordagem, também a um táxi, os militares solicitaram que um suspeito abrisse sua mala para realizarem averiguação e encontraram 174 gramas de substância aparentando ser maconha.

Os militares encaminharam os envolvidos, juntamente com os ilícitos apreendidos, para a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.