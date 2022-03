Nesta segunda-feira, 14, o governo do Estado, por intermédio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, lança mais um processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas para o cargo de professor tutor, para atuar nos municípios de Rio Branco e Plácido de Castro.

A ação é resultado da assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e o Ieptec, objetivando a execução do Itinerário Formativo V, que corresponde à Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Novo Ensino Médio.

O processo seletivo, que terá validade de um ano, prorrogável por igual período, constará de fase única, sendo realizada por meio de análises curricular e documental, de caráter classificatório e eliminatório.

Unidade central do Ieptec Dom Moacyr, local para realização de inscrições em Rio Branco. Foto: Assessoria Ieptec

Quanto aos requisitos para concorrer a uma vaga, o professor tutor que pretende trabalhar em Plácido de Castro, deve possuir diploma de nível superior e/ou tecnólogo (a depender da área de atuação)

em um dos cursos: Administração; Tecnólogo em Secretariado; Gestão Estratégica de Pessoas; Gestão de Recursos Humanos; Contabilidade; Ciências Contábeis; Economia; Pedagogia; curso superior em qualquer área de formação, com experiência comprovada em coordenação pedagógica ou acompanhamento e supervisão de cursos em educação profissional, em atividades acadêmicas e administrativas, ou em assistência em gestão escolar; Sistema de Informação; Análises e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão em Tecnologia da Informação; Tecnólogo em Redes de Computadores; Agronomia; Engenharia Florestal; Tecnólogo em Agropecuária; Tecnólogo em Agroflorestal.

Os profissionais que pretendem concorrer a uma das vagas para Rio Branco, devem possuir diploma de nível superior em um dos cursos: Agronomia; Engenharia Florestal; Tecnólogo em Agropecuária; Tecnólogo em Agroflorestal; Pedagogia (Licenciatura); Gestão de Recursos Humanos (Bacharel); Tecnólogo em Recursos Humanos; Administração; curso superior em qualquer área de formação com experiência em rotinas administrativas, ou atividades de controle interno, ou análise de processos, ou gastronomia; Psicologia; Ciências Contábeis; Tecnólogo em Contabilidade; Secretariado Executivo; Arquitetura e Urbanismo; Licenciatura Plena em qualquer área de formação; Marketing e/ou Publicidade; Tecnólogo em Marketing e/ou Publicidade; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Biomedicina com Pós-Graduação em Estética; Técnico em Estética; Técnico em Maquiador; Tecnólogo em Radiologia; Técnico em Radiologia; Enfermagem ou Saúde Coletiva; Fotografia; Jornalismo; Comunicação Social; Designer de Produção; Artes Visuais; Tecnólogo em Fotografia;

curso superior em qualquer área de formação, com experiência em ilustração e design digital; Letras Inglês; curso de proficiência em língua inglesa com carga horaria mínima de 200 horas; e maquiador(a), sendo a única área que não exige formação superior, mas requer experiência de, no mínimo seis meses.

Foto: Divulgação

Quanto às remunerações, o professor tutor que trabalhar 40 horas semanais receberá um salário mensal no valor de R$ 3.000; 30 horas semanais: R$ 2.250; e 20 horas semanais: R$ 1.500.

Para a inscrição, que é inteiramente gratuita e realizada apenas de forma presencial, o candidato deve levar, em envelope único, o Curriculum Vitae; cópia de diploma de formação de nível superior ou médio (a depender do cargo pretendido); certificado de cursos realizados; declarações de experiências profissionais; documento de identificação pessoal e a ficha de inscrição devidamente preenchida, que está disponível no edital.

Os concorrentes às vagas de Rio Branco devem procurar a unidade central do Ieptec Dom Moacyr, localizada na Rua Riachuelo, n° 138, bairro José Augusto. Em Plácido de Castro, os candidatos devem se dirigir à Escola João de Deus, na Rodovia AC-40, n° 1770, Centro.

Além dos locais de inscrição, os interessados em participar do processo seletivo devem estar atentos também aos horários de atendimento. De segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min, e das 14h às 16h, e na sexta-feira, 18, último dia de inscrição, das 7h30min às 12h30min.

São 45 vagas para o cargo de professor tutor, mais o cadastro de reserva. A distribuição das vagas por cursos e demais informações sobre o certame, o candidato encontra no edital, disponível no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, ou na plataforma do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br).

A classificação preliminar e o resultado final também serão publicados nos mesmos endereços eletrônicos, ainda sem datas definidas.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com o e-mail [email protected]

As inscrições ficarão abertas até a próxima sexta-feira, 18.