Memorial verde plantado em SP para lembrar pandemia no país

Publicado em 12/03/2022 – 15:31 Por Bruno Bocchini – São Paulo

Um memorial verde, com 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, foi inaugurado hoje (12) em uma área de proteção do Sistema Cantareira, em Nazaré Paulista (SP), para homenagear as vítimas da pandemia de covid-19 no Brasil. Há exatos dois anos foi registrada a primeira morte em decorrência da doença no país – uma mulher de 57 anos, em São Paulo.

O memorial é uma iniciativa, no Brasil, das organizações não governamentais Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), Catalyst2030, Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, Ashoka, Em Luta, em apoio ao movimento global Healing Trees – uma proposta da fundação San Ramon Carbon Neutral que pretende plantar mais de cinco milhões de árvores, em memória de cada pessoa que perdeu a vida para a doença no mundo.

“Essa é a maneira que encontramos de reverenciar as pessoas que se foram por causa da pandemia e também sermos solidários à dor de todos que perderam alguém. É uma forma de ajudarmos a regenerar a vida no planeta e reafirmarmos que é nosso direito ter um meio ambiente equilibrado. Estamos vivendo um momento de grande desafio, já que a degradação ambiental tem levado a um desequilíbrio sem precedentes, e a pandemia é um grande exemplo disso”, destacou a presidente do Ipê, Suzana Padua.

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 29.305.114 casos confirmados de covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira(11) pelo Ministério da Saúde. O número total de mortes pela doença é de 654.556.

EBC