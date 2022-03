Gabriel Freire –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na instalação de uma balança rodoviária localizada na sede da autarquia em Feijó, com o objetivo de colocar o equipamento em operação para aumentar a produtividade na usina do município.

De acordo com o representante regional do Deracre, Jorge Luís Silva, o equipamento deve proporcionar maior precisão no controle de insumos produzidos pela usina. A usina de Feijó tem capacidade de produção de mais de 60 toneladas de asfalto por dia.

“Estamos iniciando a instalação da balança na regional Envira, com o intuito de ter um controle das cargas, desde a entrada até a saída do material, além do limite de pesos que são permitidos, para assim garantir mais segurança nas vias”, afirmou o gerente regional.

Ao longo dos últimos anos, o governo do Estado, por meio do Deracre, tem realizado investimentos significativos, bem como tem se pautado no zelo com o patrimônio e, dessa forma, tem otimizado os trabalhos.

“É mais um equipamento que estava virando sucata, um bem público que estamos revitalizando para que possa servir ao Estado novamente. Talvez pareça simples, mas isso significa o monitoramento de contratos relevantes na autarquia”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Antunes relembra as dificuldades enfrentadas pela autarquia, ao longo dos últimos anos, devido a ausência de aparelhagem adequada à pesagem dos materiais recebidos e separados na sede regional.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.