Clícia Araújo –

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) começou nesta segunda-feira, 14, as aulas do primeiro semestre letivo, 100% presencial, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para os alunos dos cursos de idiomas.

Em Rio Branco, o Centro de Línguas oferece cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras. Já em Cruzeiro do Sul, onde funciona o Núcleo de Estudos de Línguas (NEL), são realizadas aulas de inglês, espanhol e língua portuguesa.

O CEL funciona nos três turnos, tem hoje 2.798 alunos distribuídos nas 127 turmas e, mesmo com a não obrigatoriedade do uso de máscaras, os alunos são orientados a utilizarem em sala de aula.

A prioridade dos cursos de idiomas oferecidos pelo Centro de Línguas é sempre para os estudantes da rede pública de ensino, mas a comunidade em geral também participa dos sorteios para aquisição das vagas.

Ao fim de três anos, os estudantes estarão fluentes no idioma escolhido. São jovens como Stefany Vasconcelos, de 12, estudante do 7º ano que sonha em ser fluente, fazer faculdade, morar nos Estados Unidos e conhecer outros países.

“O início das aulas está sendo totalmente presencial nas duas cidades, e na rede estadual de ensino tende a ser assim também”, antecipou Charles Sante, coordenador do CEL.