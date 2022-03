Uma das agendas já divulgadas do presidente Jair Bolsonaro no Acre é a entrega de mais de 1.000 títulos imobiliários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Bolsonaro e uma grande comitiva estará no Acre dia 18 de março para encontros com sua base eleitoral, como a comunidade evangélica.

O superintendente do Incra no Acre, Sergio Bayum, informou ao ac24horas que a agenda dos títulos definitivos será às 14h30 em local ainda não definido. É possível que aconteça na sede do Sesc, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Ali, Bolsonaro fará a entrega simbólica dos documentos. Vários assentamentos serão beneficiados.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa do evento.