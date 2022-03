Sanção do PL do reajuste é festejado na Câmara de Rio Branco

Os servidores da Câmara Municipal de Rio Branco, comemoraram a aprovação do PL que concede o reajuste de 15% (quinze por cento) os vencimentos base e os cargos comissionados dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Rio Branco.

O presidente da Câmara, vereador N.Lima (progressistas) destacou a importância da valorização dos servidores no cenário atual.

“Realizamos um esforço para dentro das nossas possibilidades, superar as perdas salariais com o intuito de preservar o poder aquisitivo de todos os servidores deste poder, esse reajuste além de minimizar os efeitos da crise econômica que assola o pais , agravada ainda pela pandemia, traduz um incentivo aos servidores legislativos que com o desempenho de suas funções possibilita a esta casa cumprir seu dever institucional para o cidadão do Município”, disse N.Lima.

A proposta também cria dois cargos em comissão de Assessoria de Segurança institucional, que serão ocupados por oficial intermediário ou superior da Policia Militar, da ativa ou da reserva. O Presidente da Câmara disse que o objetivo é munir a Casa Legislativa de meios para garantir a segurança de seus servidores e parlamentares, em reforço às atividades.